Глава ЦИК, скорее всего, возглавит наблюдателей от Азербайджана на внеочередных выборах президента Казахстана – посол в Баку

Отношения между Нур-Султаном и Баку будут динамично развиваться при новом руководстве Казахстана, уверен казахстанский посол в Азербайджане Бейбит Исабаев.
«За внеочередными выборами президента Казахстана будут наблюдать более 40 наблюдателей из Азербайджана. Это представители ЦИК и Милли Меджлиса страны. Кроме того, азербайджанские наблюдатели также представлены в составе международных организаций», - сказал Б.Исабаев на пресс-конференции в среду.
По его словам, предположительно, азербайджанскую делегацию будет возглавлять глава ЦИК Мазахир Панахов
«Мы уверены, что двусторонние, братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут динамично развиваться при новом руководстве страны», - добавил посол.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня.
Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.
Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.
Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.
9 апреля Токаев объявил о проведении в стране внеочередных выборов 9 июня.
23 апреля казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с Назарбаевым выдвинула действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом на пост президента на предстоящих в июне выборах главы государства. Токаев заявил на съезде партии, что в случае победы продолжит курс первого президента страны.
В президентской гонке в Казахстане участвуют еще шесть кандидатов.
Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула на выборы депутата мажилиса Данию Еспаеву, она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. От народно-демократической патриотической партии "Ауыл" зарегистрирован председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков, от Коммунистической народной партии Казахстана - член парламента Жамбыл Ахметбеков, от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации") - журналист Амиржан Косанов.
Кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) зарегистрирован писатель Садыбек Тугел, от Федерации профсоюзов Казахстана баллотируется экс-депутат, председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов.
Ф.Исазаде
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