Китайские авиакомпании запросили у Boeing компенсацию из-за приостановки полетов 737 Max

China Southern Airlines потребовала у американской Boeing финансовой компенсации за приостановку полетов и задержки доставки самолетов 737 Max, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление авиакомпании.
China Southern Airlines временно отказались от коммерческой эксплуатации 24 лайнеров 737 Max с 11 марта. Авиаперевозчик запросил как можно более скорейшее начало переговоров с компанией Boeing о плане компенсации.
Китай стал первой страной из прекративших полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 Max 8 после крушения самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.
Во вторник China Eastern Airlines также заявила, что она официально запросила у Boeing компенсацию за остановку полетов своих 14 самолетов 737 Max и задержку доставки новых самолетов.
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