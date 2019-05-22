Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0264 GBR   2.1611 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.99 -0.11 Brent 72.18 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.05.2019 17:27

ФРГ будет рада, если Анкара передумает покупать у РФ С-400 - представитель кабмина

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин будет приветствовать, если Турция "перепроверит" свое решение купить у России зенитные ракетные системы С-400 с учетом своего членства в НАТО.

"Правительство будет приветствовать, если Турция перепроверит ее решение, глядя на ее позицию в трансатлантическом союзе", - сказал Зайберт.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ЗРС


Похожие новости


Меркель подтвердила участие в саммите РФ-Турция-Германия-Франция в Стамбуле Эрдоган призвал Берлин экстрадировать проживающих в ФРГ сторонников Гюлена Эрдоган прибыл в Германию на переговоры с Меркель Около 10 тыс. человек примут участие в протестах в Берлине против визита Эрдогана в ФРГ В Германии демонтируют вызвавшую споры позолоченную статую Эрдогана Меркель встретится с Эрдоганом в Берлине в конце сентября

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]