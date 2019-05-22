ФРГ будет рада, если Анкара передумает покупать у РФ С-400 - представитель кабмина

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин будет приветствовать, если Турция "перепроверит" свое решение купить у России зенитные ракетные системы С-400 с учетом своего членства в НАТО.

"Правительство будет приветствовать, если Турция перепроверит ее решение, глядя на ее позицию в трансатлантическом союзе", - сказал Зайберт.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.