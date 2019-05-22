Президент Киргизии призвал ОДКБ к консолидации перед террористической угрозой из Афганистана

Усиление террористических группировок на севере Афганистана требует объединенных усилий стран ОДКБ в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в среду на встрече в Бишкеке с министрами иностранных дел организации.

"Высокая активность террористических организаций в северных провинциях Афганистана и на Ближнем Востоке требуют консолидации усилий стран ОДКБ. Принятие решения по снижению напряжения на таджикско-афганском приграничье имеет актуальный характер. Важно сосредоточить коллективные усилия на тех направлениях, которые являются наиболее востребованными. В этом контексте особое внимание в рамках ОДКБ необходимо уделять взаимодействию в сфере охраны государственных границ", - заявил Жээнбеков.

Он сказал, что Киргизия со своей стороны приложит все усилия для укрепления безопасности в рамках ОДКБ, на пространстве которой сохраняются риски дестабилизации ситуации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

"На сегодняшний день сохраняются риски дестабилизации обстановки на пространстве ОДКБ. Киргизия придает первостепенное значение вопросам дальнейшего углубления региональной интеграции в рамках ОДКБ и приложит все усилия для достижения поставленных задач, а также укрепления нашей общей коллективной безопасности", - приводит слова Жээнбекова его пресс-служба.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.