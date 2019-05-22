Цены на нефть снижаются на опасениях замедления глобального роста, Brent подешевела до $71,8 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в среду на опасениях замедления роста глобального ВВП.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:59 подешевели на $0,38 (0,53%) - до $71,80 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,65 (1,03%) - до $62,48 за баррель.
Как сообщалось, накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2% с 3,3% из-за эскалации торговых конфликтов.
ОЭСР ждет роста экономики США в 2019 году на 2,8%, в 2020 году - на 2,3% против прежде предполагавшихся 2,6% и 2,2%. В Китае по-прежнему ожидается подъем экономики соответственно на 6,2% и на 6%.
В свою очередь председатель Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил, что конфликт между США и Китаем в сфере торговли может негативно сказаться на его прогнозе роста американской экономики.
"Рынок вновь обратил внимание на торговую войну и ее потенциальное негативное влияние на экономический рост и спрос на топливо", - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен.
Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей.
Официальные данные министерства энергетики будут опубликованы в среду в 18:30 , и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение нефтяных резервов на 1,7 млн баррелей.
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