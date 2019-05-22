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Дальнее зарубежье 22.05.2019 18:03

Мэй вновь выступила против варианта со вторым референдумом по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду перед Палатой общин, снова высказалась против проведения повторного референдума по Brexit.

"Я неоднократно выражала свое мнение по этому вопросу. Я против проведения повторного референдума. Нам стоит претворить в жизнь результаты первого референдума, не требуя от населения Великобритании снова голосовать", - сказала Мэй.

"Что тогда можно будет сказать о нашей демократии, если самое масштабное в нашей истории голосование будет проведено повторно, потому что парламенту не понравились его результаты?" - добавила премьер-министр.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Чтобы обеспечить прохождение сделки, Мэй необходимо порядка 318 голосов из 650-местной палаты общин. В палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МЭЙ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]