Тегеран не хочет войны ни с США, ни с их союзниками, заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента - ИФ) Ирана Хешматолла Фалахатпише.
"Ни при каких обстоятельствах мы не вступим в войну" - приводит в среду его слова агентство ИЛНА.
В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.
В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в Twitter.
Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.
Фалахатпише отметил, что Тегеран не намерен вступать в конфронтацию опосредованно.
"Ни одна группа не может объявить, что вступила в посредническую войну со стороны Ирана", - сказал он.
В середине мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.
Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.
На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.
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