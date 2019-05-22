Бакметрополитен установил около 20 дизельных генераторов для энергоснабжения объектов метро в случае ЧП

ЗАО «Бакинский метрополитен» установил 17 дизельных генераторов для энергоснабжения объектов метро на случай аварий в энергосистеме, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».
«Разработана концепция, предполагающая строительство дизельных электростанций на территории районных подстанций ОАО «Азеришыг». В случае аварии подача электроэнергии в метрополитен будет осуществляться с этих подстанций, их общее число составит, как минимум, 10. На этих подстанциях будут установлены 17 дизельных генераторов - 12 мощностью по 2,5 МВт, 4 - по 2 МВт и 1 - мощностью 1 МВт», - говорится в информации.
По данным метрополитена, дизельные генераторы производства германской компании MTU GmbH (подразделение компании Rolls-Royse Power Systems AG) уже установлены на подстанциях, в настоящее время ведутся наладочные работы.
«Вместе с тем, приняты временные меры для снабжения объектов метрополитена электроэнергией в случае аварии до ввода в работу дизельных генераторов. В частности, приобретены две мобильные дизель-генераторные станции мощностью по 450 МВА, с помощью которых будут задействованы установки по выводу подземных грунтовых вод из туннелей метро», - отмечается в сообщении.
Бакметрополитен также сообщает, что на фиолетовой ветке метро строится дизельная электростанция мощностью 16 МВА для энергоснабжения в случае ЧП поездов и вывода их туннелей, а также для освещения вагонов, туннелей и станций.
«Данная станция позволит обеспечить электроэнергией инфраструктуру первых трех станций фиолетовой ветки. В перспективе, энергоснабжение 12 станций, которые будут построены на этой линии метро, будет осуществляться за счет дизельных электростанций, которые будут сооружены на территории двух 35-киловольных подстанций», - говорится в информации.
Как сообщалось, в ночь на 3 июля 2018 года произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. Авария также выявила недостатки в автономном снабжении электроэнергией медицинских учреждений Баку.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил оснастить генераторами все больницы Азербайджана и станции Бакинского метрополитена. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания, проведенного 4 июля 2018 года.
На расширенном заседании кабинета министров по итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год глава государства сообщил, что Бакинский метрополитен в 2019 году в полном объеме будет обеспечен генераторами современного типа на случай чрезвычайных ситуаций.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий (зеленой и красной) и 24-х действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене составляет 200 млн человек.
Бакметрополитен ранее ввел в эксплуатацию первую станцию "фиолетовой" линии - «Автовокзал». В настоящее время ведется строительство второй станции линии – "Мемар Аджеми-2".
До 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро 109 км.
Н.Аббасова
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