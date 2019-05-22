На пост генсека ОДКБ выдвинута кандидатура представителя Белоруссии Станислава Зася

Совет министров иностранных дел стран ОДКБ на заседании в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Белоруссии Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года, заявил глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, открывая в Бишкеке встречу глав МИД ОДКБ в расширенном составе.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября прошлого года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по Уставу должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.