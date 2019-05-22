Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8964 RUR   0.0264 GBR   2.1611 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.99 -0.11 Brent 72.18 0.21

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.05.2019 16:50

На пост генсека ОДКБ выдвинута кандидатура представителя Белоруссии Станислава Зася

Совет министров иностранных дел стран ОДКБ на заседании в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Белоруссии Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года, заявил глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, открывая в Бишкеке встречу глав МИД ОДКБ в расширенном составе.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября прошлого года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по Уставу должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОДКБ, ГЕНСЕК, КАНДИДАТУРА


Похожие новости


Глава Минобороны Армении исключает назначение нового генсека ОДКБ без согласия Еревана Армения не отказывается от возможности встречи с Засем, претендующим на пост генсека ОДКБ - Пашинян Представитель Белоруссии Зась рассчитывает вступить в должность генсека ОДКБ с 2019 года Киргизия поддерживает кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ - президент Лукашенко предлагает Еревану согласиться на назначение генсеком ОДКБ представителя Белоруссии Избрание генсека ОДКБ ожидается до конца года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]