На пост генсека ОДКБ выдвинута кандидатура представителя Белоруссии Станислава Зася

Совет министров иностранных дел стран ОДКБ на заседании в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Белоруссии Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года, заявил глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, открывая в Бишкеке встречу глав МИД ОДКБ в расширенном составе.
Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
В начале ноября прошлого года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по Уставу должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Президент Азербайджана утвердил документ по сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями между таможенными органами ССТГ
Глава МИД принял новоназначенного резидент-представителя ПРООН в Азербайджане
Министр обороны Азербайджана поручил пресекать провокации армян
Нефть продолжила падение на данных о росте запасов в США, Brent - около $71 за баррель
Новак: Санкции США привели к дефициту тяжелой нефти, премии к Urals тому доказательство
В Азербайджане возбудили уголовные дела по фактам присвоения налоговиками средств на 1 млн манатов
В ДТП в Италии погибла россиянка, пострадали 19 россиян - посольство РФ в Риме
Прибыль Apple упадет на 29%, если продукцию компании запретят в Китае - Goldman
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ЛОЯЛЬНОЕ предложение от AccessBank-a повторным клиентам!
В Баку прошел круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог