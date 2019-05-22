KazPV построит солнечную электростанцию стоимостью $150 млн на юге Казахстана

Консорциум KazPV, который выкупает у казахстанской атомной компании "Казатомпром" бизнес по производству солнечных батарей, планирует строительство солнечной электростанции в Туркестане (адмцентр Туркестанской области Казахстана), сообщила пресс-служба областной администрации.
"Об этом стало известно в ходе рабочей поездки премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в город Туркестан. В рамках визита состоялось подписание меморандум о взаимопонимании между акиматом (администрацией - ИФ) Туркестанской области и ТОО "KazPV LTD", - сообщила пресс-служба.
Общая стоимость проекта - $150 млн.
Мощность солнечной электростанции составит 100 МВт, она расположится на территории в 150 га. При строительстве солнечной электростанции будут использованы фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния.
По информации пресс-службы, проект реализуют в 2019-2021 годах.
После ввода в эксплуатацию солнечной электростанции постоянной работой будут обеспечены 100 человек.
Как сообщалось, "Казатомпром" на прошлой неделе подписал договор продажи 75%-ных долей в уставном капитале ТОО Astana Solar, ТОО Kazakhstan Solar Silicon и ТОО МК KazSilicon консорциуму стратегических инвесторов KazPV, в который вошли "Ядран Солар", французская ЕСМ Greentech и китайская Kasen/Canadian Solar.
По условиям сделки по истечении трех лет консорциум инвесторов выкупит оставшиеся 25% долей участия в уставных капиталах указанных компаний.
Сумму сделки в "Казатомпроме" не раскрывают.
Покупатели обязуются сохранить профиль деятельности предприятий, штатную численность и текущий уровень заработной платы работников, выполнять действующие договоры компаний.
"Казатомпром" ранее неоднократно пытался продать эти дочерние компании. В ходе последних торгов, окончившихся безрезультатно, стартовая цена за 100% долей всех трех "дочек" составляла 18,277 млрд тенге ($48,2 млн по текущему курсу).
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