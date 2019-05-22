Президент Алиев открыл новый парк в центре Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду участие в открытии сквера, заложенного перед мечетью Тезе пир, и Центрального парка, расположенного на улице Физули в Ясамальском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Р.Бабаев