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Это интересно 22.05.2019 17:04

Прибыль Apple упадет на 29%, если продукцию компании запретят в Китае - Goldman

Прибыль американской компании Apple в расчете на акцию снизится на 29%, если власти Китая примут решение запретить продажу ее продукции в ответ на действия США, направленные против Huawei, полагают аналитики банка Goldman Sachs.

По словам аналитиков, указанная оценка включает в себя долю Китая и Гонконга в мировых продажах Apple, а также эффект от снижения расходов на маркетинг. При этом сценарий, при котором компании запретят сборку продукции и покупку компонентов в Китае, не рассматривался.

Во втором квартале текущего финансового года (январь-март) Apple получила прибыль в расчете на акцию в размере $2,46. В прошлом финансовом году показатель составил $11,91 против $9,21 годом ранее.

Apple не раскрывает данные по продажам в отдельных странах, но по оценке исследовательской фирмы Gartner, с начала 2019 года компания поставила в Китай, Гонконг и Тайвань 39 млн смартфонов, из которых 83% пришлись на материковый Китай, 13% - на Гонконг и менее 5% - на Тайвань.

Как сообщалось, власти США внесли Huawei Technologies, китайского производителя электроники и телекоммуникационного оборудования, в список компаний, которым требуются специальные разрешения на закупку товаров и услуг в США. Вместе с тем Минторг предоставил компании отсрочку сроком на 90 дней, в течение которых она может приобретать все необходимое для выпуска оборудования и обеспечения работы смартфонов.

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Тэги: США, КИТАЙ, APPLE, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]