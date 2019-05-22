Команда Зеленского допускает досрочные выборы в Раду по старому избирательному закону

Президент Украины наделен только право законодательной инициативы, и если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах, то голосование может пройти по старому закону, заявил представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

"Если Верховная Рада не изменит (закон о выборах - ИФ), то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, но не принятия законов", - сказал Стефанчук в среду журналистам.

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах Зеленского, Стефанчук отметил, что ему нужно обсудить этот вопрос с президентом.

"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какой будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану "А", "B" или "С", которые у нас есть", - сказал Стефанчук.

Он считает, что то, как идет реализация договоренностей на встрече Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, показало уровень взаимопонимания между президентом и парламентом. "Но я надеюсь, что ещё есть время найти возможность и попробовать всё-таки заставить Верховную Раду поработать и предложить гражданам Украины новое качество политики и выборов", - отметил представитель президента.