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СНГ 22.05.2019 18:40

Команда Зеленского допускает досрочные выборы в Раду по старому избирательному закону

Президент Украины наделен только право законодательной инициативы, и если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах, то голосование может пройти по старому закону, заявил представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.

"Если Верховная Рада не изменит (закон о выборах - ИФ), то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, но не принятия законов", - сказал Стефанчук в среду журналистам.

Отвечая на вопрос о дальнейших шагах Зеленского, Стефанчук отметил, что ему нужно обсудить этот вопрос с президентом.

"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какой будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану "А", "B" или "С", которые у нас есть", - сказал Стефанчук.

Он считает, что то, как идет реализация договоренностей на встрече Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, показало уровень взаимопонимания между президентом и парламентом. "Но я надеюсь, что ещё есть время найти возможность и попробовать всё-таки заставить Верховную Раду поработать и предложить гражданам Украины новое качество политики и выборов", - отметил представитель президента.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]