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22.05.2019 17:19

ЛОЯЛЬНОЕ предложение от AccessBank-a повторным клиентам!

У вас есть серьезные ожидания от бизнеса, однако нет средств для их реализации? Не забывайте, что у вас есть такой партнер, как AccessBank, который умеет опережать ожидания своих клиентов!


Повторные клиенты AccessBank-а могут взять микро кредиты на сумму 10000 манатов сроком до 24 месяцев, воспользовавшись "Лояльными" кредитами. Согласно условиям продукта, залог и бизнес клиента не подлежит финансовому анализу. Кроме того, клиенты могут воспользоваться скоростным оформлением кредита. Так, обращение клиента рассматривается в филиале и в оперативном порядке.


AccessBank не ограничивается опережением ожиданием клиентов, но дает им больше!


Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]