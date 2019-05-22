ЛОЯЛЬНОЕ предложение от AccessBank-a повторным клиентам!

У вас есть серьезные ожидания от бизнеса, однако нет средств для их реализации? Не забывайте, что у вас есть такой партнер, как AccessBank, который умеет опережать ожидания своих клиентов!



Повторные клиенты AccessBank-а могут взять микро кредиты на сумму 10000 манатов сроком до 24 месяцев, воспользовавшись "Лояльными" кредитами. Согласно условиям продукта, залог и бизнес клиента не подлежит финансовому анализу. Кроме того, клиенты могут воспользоваться скоростным оформлением кредита. Так, обращение клиента рассматривается в филиале и в оперативном порядке.



AccessBank не ограничивается опережением ожиданием клиентов, но дает им больше!



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