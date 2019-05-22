В Азербайджане возбудили уголовные дела по фактам присвоения налоговиками средств на 1 млн манатов

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при Генпрокуроре Азербайджана возбудило несколько уголовных дел по результатам проверок министерством налогов территориальных налоговых управлений охватывающих 2015-2018гг, отмечается в совместном заявлении министерства налогов и генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ходе проверок было выявлено, что старший государственный налоговый инспектор отдела экономического анализа и по контролю исполнения бюджетных прогнозов территориального налогового департамента №2 Махир Абдурахимов, используя служебное положение, присвоил 511 тыс. манатов, поступивших от финансовых отделов Хызынского и Сиязанского районов. В отношении его возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение с нанесением ущерба в особо крупных размерах) и 308.2 (использование служебного положения).

Кроме того, в отношении директора налогового департамента Агдамского района Валеха Гасымова, подозреваемого в незаконном присвоении денежных средств с личных счетов налогоплательщика на общую сумму 412 тыс. манатов, возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 и 308.2 (использование служебного положения).

Также возбуждены уголовные дела возбуждены в отношении государственного налогового инспектора оперативного налогового отдела территориального управления налогов №5 Эльданиза Азизова, старшего государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок этого же управления Эльнура Мансимова. Инспекторы подозреваются в присвоении 38 тыс. манатов.

Наряду с этим возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного налогового инспектора подразделения по контролю за исполнением налоговых обязательств территориального налогового управления по работе с малым бизнесом Зии Рзаевым. Он обвиняется в присвоении 47 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков