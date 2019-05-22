Новак: Санкции США привели к дефициту тяжелой нефти, премии к Urals тому доказательство

Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы приводят к тому, что нефтеперерабатывающий сектор, в частности США, испытывает нехватку тяжелой нефти, это видно по премии к цене нефти Urals и растущим дисконтам WTI к Brent, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете Asharq al Awsat.

"Санкции и другие геополитические факторы уже привели к тому, что нефтеперерабатывающий сектор испытывает нехватку тяжелой нефти, ранее импортируемой из Венесуэлы, и отчасти Ирана - особенно эта проблема актуальна для США. Трудно сказать, за чей счет будут восстановлены поставки тяжелых сортов нефти, но их дефицит подтверждают положительные премии Юралс и растущие дисконты WTI к Brent", - сказал министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия активно наращивает экспорт нефти в США на фоне снижения поставок Венесуэлой. Так, по данным отчета управляющего партнера Caracas Capital Markets Расса Даллена, в первой половине мая 13 танкеров доставили в Штаты почти 5 млн баррелей российских нефти и нефтепродуктов, и дополнительные объемы нефти находятся в процессе транспортировки. По его оценкам, американские нефтеперерабатывающие компании могут увеличить втрое прием российской нефти за месяц. В январе-феврале Россия экспортировала в США порядка 16 млн баррелей нефти и нефтепродуктов по сравнению с 20 млн баррелей годом ранее.