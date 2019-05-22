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Внешняя политика 22.05.2019 17:57

Азербайджано-турецкое сотрудничество вносит вклад в стабильность в регионе – Эрдоган

Президент Турции Раджеб Тайип Эрдоган убежден, что азербайджано-турецкое сотрудничество вносит вклад в мир и стабильность в регионе и за его пределами.

Эрдоган поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы полны решимости и далее укреплять наши расширяющиеся стратегические отношения под лозунгом «Одна нация, два государства». Я искренне верю в то, что наше тесное сотрудничество в предстоящий период внесет значительный вклад в мир, процветание и стабильность нашего региона и за его пределами»,- говорится в поздравлении турецкого лидера, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Он отметил, что большие успехи, достигнутые дружественным и братским Азербайджаном во всех областях после восстановления независимости, является источником гордости для Турции. «Убеждены, что эти достижения Азербайджана будут продолжать расти благодаря вашему дальновидному руководству»,- отметил Эрдоган.

Он пожелал крепкого Алиеву здоровья, стабильности и процветания азербайджанскому народу.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭРДОГАН, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]