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Карабахский конфликт 22.05.2019 18:04

Министр обороны Азербайджана поручил пресекать провокации армян

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проверил уровень боеготовности воинских подразделений, дислоцированных на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта», - говорится в сообщении.

Гасанов проверил уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и на основе полученных данных дал соответствующее указание немедленно пресечь с применением всех видов огневых средств попытки противника совершить провокации.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНИСТР, ОБОРОНА, БОЕГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]