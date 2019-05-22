Министр обороны Азербайджана поручил пресекать провокации армян

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проверил уровень боеготовности воинских подразделений, дислоцированных на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта», - говорится в сообщении.

Гасанов проверил уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и на основе полученных данных дал соответствующее указание немедленно пресечь с применением всех видов огневых средств попытки противника совершить провокации.

Р.Бабаев