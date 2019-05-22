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Внешняя политика 22.05.2019 18:46

Глава МИД принял новоназначенного резидент-представителя ПРООН в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в среду новоназначенного резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракасетти, сообщает внешнеполитическое ведомство.

«Мамедъяров поздравил Фракассетти с новым назначением и выразил надежду, что он будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и ПРООН. Министр подчеркнул, что Азербайджан успешно сотрудничает в рамках ПРООН, и отметил важность наращивания усилий для дальнейшего сотрудничества», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Фракассетти проинформировал о структурных реформах в системе ПРООН и отметил, что он не пожалеет усилий для развития отношений в период своего пребывания в должности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ПРООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]