Глава МИД принял новоназначенного резидент-представителя ПРООН в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в среду новоназначенного резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракасетти, сообщает внешнеполитическое ведомство.

«Мамедъяров поздравил Фракассетти с новым назначением и выразил надежду, что он будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и ПРООН. Министр подчеркнул, что Азербайджан успешно сотрудничает в рамках ПРООН, и отметил важность наращивания усилий для дальнейшего сотрудничества», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Фракассетти проинформировал о структурных реформах в системе ПРООН и отметил, что он не пожалеет усилий для развития отношений в период своего пребывания в должности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков