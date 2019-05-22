Нефть продолжила падение на данных о росте запасов в США, Brent - около $71 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации официальных данных об объеме запасов топлива в США.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 подешевели на $1,11 (на 1,54%) - до $71,07 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $1,37 (на 2,17%) - до $61,76 за баррель.
Как сообщило министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам второй недели подряд. При этом резервы бензина выросли на 3,716 млн баррелей, дистиллятов - на 768 тыс. баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, а также повышение запасов бензина на 1 млн баррелей.
Между тем Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей, бензина - на 350 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - упали на 237 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Загрузка мощностей американских НПЗ, по данным Минэнерго, опустилась на прошлой неделе на 0,6 процентного пункта - до 89,9%. Это самый низкий показатель с 2014 года.
Президент Азербайджана утвердил документ по сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями между таможенными органами ССТГ
Глава МИД принял новоназначенного резидент-представителя ПРООН в Азербайджане
Министр обороны Азербайджана поручил пресекать провокации армян
В ДТП в Италии погибла россиянка, пострадали 19 россиян - посольство РФ в Риме
Прибыль Apple упадет на 29%, если продукцию компании запретят в Китае - Goldman
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Спецпредставитель США не понимает, почему РФ поддерживает Асада
Три крупнейших авиакомпании Китая запросили у Boeing компенсацию из-за приостановки полетов 737 Max
Команда Зеленского допускает досрочные выборы в Раду по старому избирательному закону
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ЛОЯЛЬНОЕ предложение от AccessBank-a повторным клиентам!
В Баку прошел круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог