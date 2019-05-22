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ТЭК 22.05.2019 19:00

Нефть продолжила падение на данных о росте запасов в США, Brent - около $71 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации официальных данных об объеме запасов топлива в США.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 подешевели на $1,11 (на 1,54%) - до $71,07 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $1,37 (на 2,17%) - до $61,76 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам второй недели подряд. При этом резервы бензина выросли на 3,716 млн баррелей, дистиллятов - на 768 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, а также повышение запасов бензина на 1 млн баррелей.

Между тем Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей, бензина - на 350 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - упали на 237 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Загрузка мощностей американских НПЗ, по данным Минэнерго, опустилась на прошлой неделе на 0,6 процентного пункта - до 89,9%. Это самый низкий показатель с 2014 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]