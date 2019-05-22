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Внешняя политика 22.05.2019 19:14

Президент Азербайджана утвердил документ по сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями между таможенными органами ССТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями между таможенными органами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает сайт главы государства.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено оповестить секретариат (ССТГ) о прохождении необходимых внутригосударственных процедур необходимых для вступления документа в силу.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЕМОРАНДУМ, ССТГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]