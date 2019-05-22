Президент Азербайджана утвердил документ по сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями между таможенными органами ССТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе с таможенными правонарушениями между таможенными органами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает сайт главы государства.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено оповестить секретариат (ССТГ) о прохождении необходимых внутригосударственных процедур необходимых для вступления документа в силу.

Б.Рустамбеков