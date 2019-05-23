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Дальнее зарубежье 23.05.2019 11:15

Экс-глава госдепа Тиллерсон заявил, что Трамп был хуже Путина подготовлен к их первой встрече

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед членами комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что президент России Владимир Путин лучше, чем Дональд Трамп подготовился к их первой встрече в Германии в июле 2017 года, пишет Washington Post.

"Мы потратили много времени, обсуждая, как Путин использовал каждую возможность, чтобы продвигать то, что он хотел. Было несоответствие в подготовке, и это создало неравную основу", - отметил один из сотрудников комитета.

Как сообщили участники закрытого семичасового заседания с Тиллерсоном, в Гамбурге американская сторона ожидала короткой встречи для обмена любезностями.

В итоге она превратилась в двухчасовую сессию с обсуждением различных геополитических вопросов.

По словам еще одного члена комитета, Тиллерсон, присутствовавший на встрече в Гамбурге, заявил, что США нужно сделать больше, чтобы противостоять России на мировой арене.

Помощники комитета отметили, что бывший глава госдепа воздерживался от открытого пренебрежения к президенту, но его неспособность ответить на некоторые вопросы была показательной.

В прошлом президент США преуменьшал роль подготовки, говоря, что его инстинкт и способность оценивать обстановку имеют первостепенное значение для успешного саммита.

Тиллерсон, бывший глава корпорации Exxon Mobil, был госсекретарем США в феврале 2017 - марте 2018 года.

В марте 2018 года Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США.

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Трамп в своем "Твиттере".

До этого СМИ сообщили, что 9 марта Трамп попросил Тиллерсона уйти с должности главы Госдепартамента США, и тому пришлось досрочно завершить поездку в Африку и вернуться в Вашингтон.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, ТРАМП, ПУТИН


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