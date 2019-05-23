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Регион 23.05.2019 11:33

Трамп может развязать войну с Ираном, чтобы избежать импичмента - член Конгресса

Член Палаты представителей США от демократов Фредерика Уилсон предположила в среду, что президент страны Дональд Трамп может начать войну с Ираном лишь для того, чтобы попытаться избежать импичмента.

"Я считаю, что президент США сейчас близок к тому, чтобы начать войну без одобрения Конгресса лишь потому, что он боится перспективы импичмента. И мы все понимаем, что в случае войны американский народ будет против того, чтобы отстранять от власти президента", - приводит ее слова издание The Hill.

Уилсон полагает, что чем явственнее будет угроза импичмента, тем сильнее Трамп будет стремиться к войне с Ираном.

"Если он увидит, что перспектива импичмента станет реальностью, и что народ поддерживает этот шаг..., то тогда он ввяжется в войну", - сказала она.

Тема импичмента Трампа в настоящее время активно обсуждается конгрессменами-демократами, причем у них нет единого мнения по данному вопросу. Часть демократов считает нужным добиваться отстранения президента от власти, другие же предлагают сфокусироваться на том, как победить Трампа на президентских выборах 2020 года. Эти обсуждения продолжились и после публикации доклада Роберта Мюллера, пришедшего к выводу, что команда Трампа не координировала действия с РФ в преддверии американских выборов 2016 года. Таком образом, Мюллер лишил противников Трампа важного аргумента в поддержку борьбы за импичмент.

Демократы не в состоянии собственными силами отстранить Трампа от власти: для этого им будет нужна поддержка существенной части коллег-республиканцев. На данный момент такой поддержки нет.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]