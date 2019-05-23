Российские бумажные деньги отмечают 250-летие

В Музее истории денег в Петропавловской крепости в четверг открывается выставка, посвященная 250-летию российский бумажных денег.
Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, на выставке можно будет увидеть образцы всех имевших хождение бумажных денежных знаков, проектные рисунки и пробные оттиски банкнот, которые в итоге не были выпущены в обращение.
В частности, среди экспонатов выставки - ассигнации 1802-1803 годов, тираж которых был отпечатан, но впоследствии уничтожен.
Также посетители увидят эскизы банкнот середины XIX века - с портретами жителей разных губерний и видами городов Российской империи. Стальные доски для металлографской печати этих банкнот изготавливались в Америке, но корабль, который их вез, попал в бурю и затонул. В итоге "этнографическая" серия банкнот не была реализована.
Особый интерес среди экспонатов выставки представляют эскизы кредитных билетов, выполненных известными художниками - Василием Верещагиным, Адольфом Шарлеманем, Михаилом Микешиным и другими.
На выставке представлены интересные подборки авангардных эскизов и оттисков банкнот 1920-х годов (в том числе - побывавших на Всемирной выставке в Париже в 1925 году), эскизов и оттисков советских червонцев 1920-1930-х годов и эскизов банкнот 1930-х годов с изображениями рабочих, красноармейцев, парашютистов, женщин.
В 2019 году исполняется 250 лет российским бумажным деньгам: в 1769 году императрица Екатерина II подписала манифест об учреждении "государственных банков для вымена ассигнаций", тем самым положив начало их обращению в России. Одна из первых российских банкнот - ассигнация 1769 года достоинством 25 рублей - будет представлена на выставке.
Баку и Берлин нацелены на расширение политических и экономических отношений
Азербайджан готов расширить сотрудничество с Китаем в энергетике, транспорте, туризме и промышленности - Алиев
Азербайджан не рассматривает участия осенью в трехсторонних учениях с ВМС России и Казахстана – Минобороны
Нефть ускорила падение, цена Brent опустилась ниже $70 за баррель
Капитализация Газпрома превысила 5 трлн рублей впервые с лета 2011г
Азербайджан в I квартале снизил поставки вина в Россию на 16%, увеличил выручку на 11%
Экономические последствия от насилия против женщин в Азербайджане в 2017 году составили $764 млн - ООН
В ДТП на юге Азербайджана погибли 4 человека - СМИ
В ДТП в Италии погибла россиянка, пострадали 19 россиян - посольство РФ в Риме
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку состоялся очередной семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог