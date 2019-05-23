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СНГ 23.05.2019 11:46

Российские бумажные деньги отмечают 250-летие

В Музее истории денег в Петропавловской крепости в четверг открывается выставка, посвященная 250-летию российский бумажных денег.

Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, на выставке можно будет увидеть образцы всех имевших хождение бумажных денежных знаков, проектные рисунки и пробные оттиски банкнот, которые в итоге не были выпущены в обращение.

В частности, среди экспонатов выставки - ассигнации 1802-1803 годов, тираж которых был отпечатан, но впоследствии уничтожен.

Также посетители увидят эскизы банкнот середины XIX века - с портретами жителей разных губерний и видами городов Российской империи. Стальные доски для металлографской печати этих банкнот изготавливались в Америке, но корабль, который их вез, попал в бурю и затонул. В итоге "этнографическая" серия банкнот не была реализована.

Особый интерес среди экспонатов выставки представляют эскизы кредитных билетов, выполненных известными художниками - Василием Верещагиным, Адольфом Шарлеманем, Михаилом Микешиным и другими.

На выставке представлены интересные подборки авангардных эскизов и оттисков банкнот 1920-х годов (в том числе - побывавших на Всемирной выставке в Париже в 1925 году), эскизов и оттисков советских червонцев 1920-1930-х годов и эскизов банкнот 1930-х годов с изображениями рабочих, красноармейцев, парашютистов, женщин.

В 2019 году исполняется 250 лет российским бумажным деньгам: в 1769 году императрица Екатерина II подписала манифест об учреждении "государственных банков для вымена ассигнаций", тем самым положив начало их обращению в России. Одна из первых российских банкнот - ассигнация 1769 года достоинством 25 рублей - будет представлена на выставке.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, БАНКНОТЫ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]