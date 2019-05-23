Вице-премьер Белоруссии Ляшенко в четверг встретится с вице-премьером РФ Козаком - Совмин

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко направился в Москву для встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусского правительства.

"Вице-премьер Игорь Ляшенко в четверг в Москве проведет рабочую встречу с вице-премьером России Дмитрием Козаком. На следующий день, 24 мая, состоятся переговоры премьер-министров двух стран - Сергея Румаса и Дмитрия Медведева", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, основной темой переговоров руководителей правительств Белоруссии и России является восстановление транзита российской нефти в Европу и определение механизма компенсации убытков Белоруссии из-за поставок в конце апреля некондиционной нефти из РФ.

19 мая Ляшенко проинформировал о согласовании Минском "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы, которая стала итогом переговоров с Козаком 16 мая. Между тем, Козак 21 мая, комментируя возможности восстановления транзита нефти в Польшу и Германию, отмечал, что в этом вопросе "очень много различных загвоздок".

Кроме того, белорусская сторона подчеркивала свои инициативы по скорейшему увеличению объемов прокачки нефти для НПЗ "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) по нефтепроводу "Сургут-Полоцк" до уровня среднемесячной загрузки завода в размере 680 тыс. тонн. В настоящее время загрузка завода составляет около 50%. Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) обеспечен сырьем в полном объеме.

Минск также неоднократно заявлял, что будет требовать от Москвы компенсации прямых и косвенных убытков от поставки загрязненной хлоридами нефти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что претензии оцениваются в "сотни миллионов долларов".

В правительстве РФ заявили, что в ходе запланированной на 24 мая встречи премьеров двух стран, кроме актуальной темы транзита и компенсации убытков Белоруссии, будет обсуждаться проблема семилетней давности о белорусском экспорте растворителей и разбавителей. В 2011-2012 годах Москва заявляла о недопоступлении в этой связи в бюджет РФ от $0,7 млрд до $2 млрд.

"Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а также задолженности Беларуси, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых "растворителей", - сказал 21 мая пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая.

В настоящее время транзит кондиционной нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" в направлении Украины загружен примерно на 60%, прокачка в направлении Польши не возобновлена.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, был оценен белорусской стороной в 5 млн тонн. По данным концерна "Белнефтехим", на белорусской территории скопилось более 1,2 млн тонн некондиционной нефти.