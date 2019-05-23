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Дальнее зарубежье 23.05.2019 12:15

ВМС США проводят международные учения близ острова Гуам

ВМС США объявили о международных военных учениях Pacific Vanguard с участием Японии, Южной Кореи и Австралии близ американского острова Гуам в Тихом океане, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на ВМС.

В заявлении Седьмого флота ВМС США отмечается, что в рамках учений проходит "оттачивание навыков и укрепление практического сотрудничества в море".

В учениях Pacific Vanguard принимают участие в общей сложности 3 тыс. моряков из четырех стран. Власти Австралии предоставили два фрегата, Япония - два эсминца, а Южная Корея - один эсминец.

Военные учения проводятся на фоне усиления напряженности в отношениях Вашингтона с Китаем и КНДР, отмечают СМИ.

СМИ напоминают, что Гуам, где проживают более 160 тыс. человек, был центром напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном в 2017 году. Тогда СМИ Южной Кореи сообщали, что в Пхеньяне заявляли о намерении атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

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Тэги: США, ОКЕАН, ГУАМ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]