AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на модернизацию инфраструктуры основного ЦОД (расширение СХД и серверного парка, продление технической поддержки).

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected], либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 29 мая 2019 года.