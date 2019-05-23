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Дальнее зарубежье 23.05.2019 12:28

Индонезийская армия значительно увеличила присутствие в Джакарте на фоне массовых протестов

Десятки тысяч военнослужащих выведены на улицы столицы Индонезии Джакарты в связи с демонстрациями, которые начались после объявления результатов прошедших президентских выборов, передают в четверг западные СМИ.

Издания отмечают, что у проигравшего на выборах Прабово Субианто осталось немного времени для обжалования результатов - он может сделать это до пятницы.

Протесты вспыхнули в Индонезии после объявления официальных результатов выборов, в соответствии с которыми победил действующий президент страны Джоко Видодо. В ходе протестов погибли шесть человек, еще 200 пострадали.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо, переизбранный на второй срок, на фоне протестов против итогов выборов заявил о намерении пресекать угрозы общественному порядку. Он добавил, что власти взяли под контроль ситуацию в Джакарте.

Президентские выборы состоялись в Индонезии 17 апреля, а официальные результаты голосования были объявлены 21 мая.

Во вторник стало известно, что на президентских выборах победил действующий президент Индонезии Джоко Видодо, набравший 55,5% голосов. По официальным данным, его соперник Прабово Субианто получил 44,5% голосов. Он уже объявил, что не согласен с результатами выборов и намерен оспорить их в Конституционном суде.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРОТЕСТЫ, ВОЕННЫЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]