Индонезийская армия значительно увеличила присутствие в Джакарте на фоне массовых протестов

Десятки тысяч военнослужащих выведены на улицы столицы Индонезии Джакарты в связи с демонстрациями, которые начались после объявления результатов прошедших президентских выборов, передают в четверг западные СМИ.
Издания отмечают, что у проигравшего на выборах Прабово Субианто осталось немного времени для обжалования результатов - он может сделать это до пятницы.
Протесты вспыхнули в Индонезии после объявления официальных результатов выборов, в соответствии с которыми победил действующий президент страны Джоко Видодо. В ходе протестов погибли шесть человек, еще 200 пострадали.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо, переизбранный на второй срок, на фоне протестов против итогов выборов заявил о намерении пресекать угрозы общественному порядку. Он добавил, что власти взяли под контроль ситуацию в Джакарте.
Президентские выборы состоялись в Индонезии 17 апреля, а официальные результаты голосования были объявлены 21 мая.
Во вторник стало известно, что на президентских выборах победил действующий президент Индонезии Джоко Видодо, набравший 55,5% голосов. По официальным данным, его соперник Прабово Субианто получил 44,5% голосов. Он уже объявил, что не согласен с результатами выборов и намерен оспорить их в Конституционном суде.
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