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СНГ 23.05.2019 11:21

Киев в 2020-2021гг ожидает $4 млрд кредитов МВФ и до $6,5 млрд - от размещения евробондов

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в 2020-м и 2021-м годах привлечения по $2 млрд кредитов от Международного валютного фонда (МВФ), а также $3 млрд от размещения евробондов в следующем году и $3,5 млрд - в 2021-м, свидетельствуют обнародованная на сайте центробанка презентация.

По прогнозу центробанка, другие официальные внешние источники финансирования должны принести еще по $1 млрд в последующие два года.

Что же касается ожиданий в текущем году, НБУ рассчитывает на привлечение $2,5 млрд финансирования от МВФ.

Принимая решения по монетарной политике, НБУ также исходил из прогноза, что в 2019 году сумма привлечения макрофинансовой помощи ЕС и кредитов Всемирного банка составит по $0,6 млрд, а размещение евробондов в 2019-м принесет $2,5 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МВФ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]