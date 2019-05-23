Киев в 2020-2021гг ожидает $4 млрд кредитов МВФ и до $6,5 млрд - от размещения евробондов

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в 2020-м и 2021-м годах привлечения по $2 млрд кредитов от Международного валютного фонда (МВФ), а также $3 млрд от размещения евробондов в следующем году и $3,5 млрд - в 2021-м, свидетельствуют обнародованная на сайте центробанка презентация.

По прогнозу центробанка, другие официальные внешние источники финансирования должны принести еще по $1 млрд в последующие два года.

Что же касается ожиданий в текущем году, НБУ рассчитывает на привлечение $2,5 млрд финансирования от МВФ.

Принимая решения по монетарной политике, НБУ также исходил из прогноза, что в 2019 году сумма привлечения макрофинансовой помощи ЕС и кредитов Всемирного банка составит по $0,6 млрд, а размещение евробондов в 2019-м принесет $2,5 млрд.