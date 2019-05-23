ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан

Исполнительная власть Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт 27 лифтов в 6 многоэтажных жилых зданиях в городе Хырдалан.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, выполнением этих работ будет заниматься ООО «Azerlift Servis».

Сумма контракта составляет 404,891 тыс. манатов.

Ф.Исазаде