ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан

Исполнительная власть Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт 27 лифтов в 6 многоэтажных жилых зданиях в городе Хырдалан.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, выполнением этих работ будет заниматься ООО «Azerlift Servis».
Сумма контракта составляет 404,891 тыс. манатов.
Ф.Исазаде
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