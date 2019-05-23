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23.05.2019 11:32

ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан

Исполнительная власть Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт 27 лифтов в 6 многоэтажных жилых зданиях в городе Хырдалан.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, выполнением этих работ будет заниматься ООО «Azerlift Servis».

Сумма контракта составляет 404,891 тыс. манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ХЫРДАЛАН, ЛИФТЫ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]