Экономические последствия от насилия против женщин в Азербайджане в 2017 году составили $764 млн - ООН

Экономические последствия совершенного в отношении женщин насилия в 2017 году в Азербайджане составили $764 млн или 1,8% ВВП страны, заявила международный эксперт Ганна Герасименко.

«Согласно проведенным исследованиям, в 2017 году в Азербайджане насилию могли подвергнуться 211,8 тыс. женщин", - сказала Герасименко в четверг в Баку на презентации отчета "Экономические последствия насилия против женщин в Азербайджане" Фонда народонаселения ООН (UNFPA).

Герасименко отметила, что согласно исследованиям, подвергшимся насилию женщинам в 2017 году было оказано медицинских услуг на $9,8 млн, других видов услуг - на $11,8 млн.

«Деятельность правоохранительных органов Азербайджана по раскрытию преступлений, выдача ордеров на арест и расходы на содержание заключенных в местах лишения свободы, связанные с фактами насилия против женщин, обошлись государству в $1,5 млн в 2017г», - указывается в данных отчета.

«Если в 2008 году (когда проводилось первое исследование) 15% женщин в Азербайджане подвергались физическому насилию со стороны сексуального партнера, то в 2016 году их доля выросла до 32,1%», - сказал резидент-координатор ООН по Азербайджану Гулам Исакзаи.

По его словам, каждая третья женщина в мире, состоящая в отношениях с мужчиной, подвергается гендерному насилию. «Сегодня жертвами гендерного насилия в мире является 1 млрд женщин», - отметил Исакзаи.

Р.Бабаев