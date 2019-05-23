Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

Социум 23.05.2019 11:39

Экономические последствия от насилия против женщин в Азербайджане в 2017 году составили $764 млн - ООН

Экономические последствия совершенного в отношении женщин насилия в 2017 году в Азербайджане составили $764 млн или 1,8% ВВП страны, заявила международный эксперт Ганна Герасименко.

«Согласно проведенным исследованиям, в 2017 году в Азербайджане насилию могли подвергнуться 211,8 тыс. женщин", - сказала Герасименко в четверг в Баку на презентации отчета "Экономические последствия насилия против женщин в Азербайджане" Фонда народонаселения ООН (UNFPA).

Герасименко отметила, что согласно исследованиям, подвергшимся насилию женщинам в 2017 году было оказано медицинских услуг на $9,8 млн, других видов услуг - на $11,8 млн.

«Деятельность правоохранительных органов Азербайджана по раскрытию преступлений, выдача ордеров на арест и расходы на содержание заключенных в местах лишения свободы, связанные с фактами насилия против женщин, обошлись государству в $1,5 млн в 2017г», - указывается в данных отчета.

«Если в 2008 году (когда проводилось первое исследование) 15% женщин в Азербайджане подвергались физическому насилию со стороны сексуального партнера, то в 2016 году их доля выросла до 32,1%», - сказал резидент-координатор ООН по Азербайджану Гулам Исакзаи.

По его словам, каждая третья женщина в мире, состоящая в отношениях с мужчиной, подвергается гендерному насилию. «Сегодня жертвами гендерного насилия в мире является 1 млрд женщин», - отметил Исакзаи.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖЕНЩИНЫ, НАСИЛИЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


В ПАСЕ собрали данные о домогательствах и насилии по отношению к женщинам в европейских парламентах Премьер Грузии считает насилие в отношении женщин тяжелейшей проблемой страны Каждая третья женщина в мире подвергается насилию – представитель ООН Многие женщины в Азербайджане все еще мало знают о своих правах – вице-премьер Глава госкомитета сетует на ошибочные стереотипы у азербайджанских женщин об их месте в семье

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]