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ТЭК 23.05.2019 11:41

Скважина Eni и Exxon на шельфе Пакистана оказалась сухой, разрушив надежды на снижение зависимости от импорта

Надежды Пакистана снизить зависимость от импорта углеводородов в результате открытия крупного месторождения на шельфе страны не оправдались - пробуренная Eni и ExxonMobil скважина Kekra 1 оказалась сухой.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в прошлом месяце намекал СМИ на открытие крупного месторождения нефти и газа, которое может положить конец зависимости страны от импорта энергоносителей. Хотя перспективы были многообещающими, учитывая участие таких мейджоров, как Eni и ExxonMobil, скважина была поисково-разведочной, и шансы на крупное открытие были относительно невелики.

По экспертным оценкам, стоимость скважины может составлять порядка $100 млн, и решение о продолжении разведки будет нелегким. Чиновники из министерства нефти Пакистана отмечают, что собранные данные могут быть полезны для будущих исследований.

Страна импортирует около 85% используемой нефти, в 2015 году начала покупать СПГ. Планируется наладить импорт трубопроводного газа - из Ирана и Туркмении.

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Тэги: ПАКИСТАН, ГРР, СКВАЖИНА, РЕЗУЛЬТАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]