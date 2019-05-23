В Счетной палате Австрии высказались за ужесточение правил финансирования партий

Глава Счетной палаты Австрии Маргит Кракер заявила о необходимости обеспечения принципа прозрачности финансирования партий после публикации скандального видео, снятого на Ибице, сообщает в четверг австрийская газета "Прессе".
"Сейчас самое подходящее время сделать это (ужесточить правила - ИФ). Подобные проблемы должны быть решены немедленно", - приводит издание слова главы австрийской Счетной палаты.
При этом Маргит Кракер предложила план из пяти пунктов, который должен быть принят до осенних выборов. В частности, в плане говорится о полномочиях Счетной палаты контролировать финансирование партий и налагать штрафы в случае нарушений.
"Нельзя постоянно говорить, что есть определенные проблемы, но ничего не делать", - подчеркнула она.
Бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку в прошлую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На записи Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.
После этого скандала канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.
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