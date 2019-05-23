США не выдвигали Анкаре ультиматума по С-400 - МИД Турции

США не выдвигали Турции каких-либо ультиматумов с требованием отменить в ближайшем времени сделку на поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил замглавы МИД Турции Явуз Селим Кыран.
"На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле, мы считаем, что речь шла об этом предложении", - цитирует агентство "Анадолу" его слова журналистам.
Он напомнил, что контракт на поставки С-400 является решенным делом, и что Турция ранее направила в Россию группу военных, которые будут обучаться использованию С-400.
Американский телеканал CNBC во вторник со ссылкой на источники сообщил, что США якобы дали Турции срок до конца первой недели июня на то, чтобы отменить закупки С-400 и вместо них приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot.
Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.
По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
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