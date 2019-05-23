Глава Минобороны Грузии считает хорошей возможностью для Тбилиси размещение в стране в перспективе военной базы США

Министр обороны Грузии Леван Изория в интервью грузинской службе радиостанции "Голос Америки" положительно оценил возможность размещения на грузинской территории военной базы США.
"Мы имеем действительно беспрецедентное сотрудничество с США, в особенности в военной сфере. (...) Эти отношения еще никогда не были такими тесными и всеобъемлющими, как сейчас. (...) И мы, включая в перспективе появление военных баз, это только приветствуем", - сказал Изория журналистам в ответ на вопрос о возможности размещения в Грузии в будущем военной базы США.
Вместе с тем министр не стал комментировать недавнее заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно возможности размещения в стране американской военной базы. В интервью "Голосу Америки" в начале мая она сказала, что не считает необходимым делать шаги, которые могут быть восприняты в качестве провокации.
"Нет необходимости нам предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как провокация, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, что привлечет внимание не только со стороны России, но и стороны террористических движений, которые в нашем регионе очень активны", - сказала Зурабишвили.
"На основе существующих между нами отношений мы должны углублять и расширять сотрудничество и не делать шаги, которые могут спровоцировать реакцию других", - заявила президент Грузии, говоря о грузинско-американских отношениях.
В парламенте Грузии тогда заявили, что вопрос размещения на территории страны военной базы США нигде не обсуждается и не стоит на повестке дня.
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