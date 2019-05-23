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ТЭК 23.05.2019 12:09

Цены на нефть в ближайшие 12-18 месяцев будут на уровне $50-75 за баррель - Moody`s

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует на 2019-2020гг цены на нефть на уровне $50-75 за баррель.

«Мы считаем, что цены на WTI в среднесрочный период (в течение ближайших 12-18 месяцев – ИФ) будут колебаться в промежутке от $50 до $70 за баррель, а стоимость барреля нефти марки Brent - в промежутке $55-75", - сказал старший аналитик агентства по кредитной политике Денис Перевезенцев в четверг в Баку на ежегодной конференции Moody`s по Азербайджану.

По его словам, цены на нефть в последние месяцы восстановились в следствие ряда факторов, в частности, из-за геополитической ситуации в Венесуэле и Ливии, а также неопределенности относительно лицензий на импорт нефти из Ирана.

«Мы думаем, что в ближайшее время США могут отменить лицензии или существенно снизить квоты на импорт. Это может дать нам толчок для пересмотра прогнозов», - добавил аналитик.

Перевезенцев отметил, что относительный баланс между спросом и предложением, наблюдаемый в настоящее время ан нефтяном рынке, достигнут во многом благодаря соглашению ОПЕК+ и роли Саудовской Аравии в его исполнении. «За все время действия соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия выполнила свои обязательства на 261%, тогда как Россия не в полной мере выполняет свои обязательства», - отметил Перевезенцев.

По данным Moody`s, Азербайджан за весь период исполнения соглашения ОПЕК+ выполнил взятые обязательства на 67%.

А.Мамедов

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]