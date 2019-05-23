AccessBank планирует активно наращивать кредитный портфель – глава банка

Азербайджанский AccessBank в рамках пятилетней стратегии намерен активно увеличить кредитный портфель и выйти на уровень высокой прибыльности, заявил председатель правления банка Анар Гасанов.

Делегация банка провела в Баку встречу с представителями Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом по финансам и управлению рисками Ингрид ван Веес (Ingrid van Wees), отмечается в сообщении AccessBank.

Целью встречи являлось обсуждение стратегии развития AccessBank и ситуация в банковском секторе Азербайджана.

А.Гасанов подчеркнул, что вхождение АБР в акционеры AccessBank является важным фактором. «Сотрудничество между АБР и AccessBank имеют большую историю и мы очень ценим наше партнерство. На фоне последних процессов АБР еще раз доказал, что является надежным партнером AccessBank. Уверен, что вхождение АБР в акционеры AccessBank даст серьезный толчок развитию банка», - сказал А.Гасанов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что во время переговоров с потенциальными новыми инвесторами банк разработал стратегический план ближайшие пять лет. «Согласно плану, мы намерены активно наращивать кредитный портфель, а также вернуться на уровень высокой прибыльности. Среди основных миссий банка - продолжать оставаться партнером микро, малого и среднего предпринимательства, принимать активное участие в развитии финансовых услуг для населения», - подчеркнул А.Гасанов.

В свою очередь, Ингрид ван Веес отметила, что АБР верит в положительную динамику развития экономики страны, а также в бизнес-план AccessBank: «Процесс капитализации, который успешно завершился в марте 2019 года, обеспечит банк достаточными ресурсами для того, чтобы удовлетворять растущие потребности клиентов AccessBank в финансовой поддержке».

Как сообщалось ранее, AccessBank увеличил в 2018 году кредитный портфель на 7,7%.

Ранее А.Гасанов заявил, что AccessBank планирует выйти на прибыль в 2020 году: "Мы планируем выйти на операционную прибыль во второй половине 2019 года, а что касается общей прибыльности, то она ожидается уже в 2020 году".

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты. В марте 2019 года банк объявил о завершении процесса формирования нового состава акционеров. В результате АБР стал акционером AccessBank с долей 19,89% (самая высокая доля среди акционеров).

А.Азизов