Делегация французских предпринимателей в июне посетит Баку

Делегация Организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF) совершит в июне текущего года визит в Азербайджан, заявил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом.
Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов встретился в Париже с Гийомом, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
«В июне текущего года делегация MEDEF посетит Азербайджан. В ее состав войдут представители сельскохозяйственных компаний Франции»,- сказал Гийом.
Министр добавил, что французские компании в 2020 году планируют участие в международной сельскохозяйственной выставке «Caspian Agro» в Баку.
«Гийом отметил, что фермеры Франции заинтересованы в укреплении сотрудничества с Азербайджаном и готовы оказать помощь в сфере животноводства, ИКТ, виноградарства, сельскохозяйственной техники»,- подчеркивается в информации.
В свою очередь, Керимов отметил, что Азербайджан придает особое внимание развитию сектора АПК, в частности, государство оказывает поддержку аграрному секторе.
Керимов также призвал французских фермеров быть активными и воспользоваться возможностями либерального рынка в Азербайджане.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев пригласил французские компании к реализации в Азербайджане проектов в сфере АПК. В ходе встречи членами бизнес-совета MEDEF Алиев отметил, что в предстоящие годы Азербайджан намерен больше уделить внимания сельскому хозяйству. «Я приглашаю крупные французские компании в Азербайджан – работать с правительством в реализации проектов по модернизации и повышению производительности», - сказал Алиев.
MEDEF - частная организация, независимая от государства, которая объединяет 800 тыс. французских предприятий, всех размеров и всех отраслей.
Ф.Исазаде
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