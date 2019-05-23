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АПК 23.05.2019 12:42

Делегация французских предпринимателей в июне посетит Баку

Делегация Организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF) совершит в июне текущего года визит в Азербайджан, заявил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов встретился в Париже с Гийомом, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

«В июне текущего года делегация MEDEF посетит Азербайджан. В ее состав войдут представители сельскохозяйственных компаний Франции»,- сказал Гийом.

Министр добавил, что французские компании в 2020 году планируют участие в международной сельскохозяйственной выставке «Caspian Agro» в Баку.

«Гийом отметил, что фермеры Франции заинтересованы в укреплении сотрудничества с Азербайджаном и готовы оказать помощь в сфере животноводства, ИКТ, виноградарства, сельскохозяйственной техники»,- подчеркивается в информации.

В свою очередь, Керимов отметил, что Азербайджан придает особое внимание развитию сектора АПК, в частности, государство оказывает поддержку аграрному секторе.

Керимов также призвал французских фермеров быть активными и воспользоваться возможностями либерального рынка в Азербайджане.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев пригласил французские компании к реализации в Азербайджане проектов в сфере АПК. В ходе встречи членами бизнес-совета MEDEF Алиев отметил, что в предстоящие годы Азербайджан намерен больше уделить внимания сельскому хозяйству. «Я приглашаю крупные французские компании в Азербайджан – работать с правительством в реализации проектов по модернизации и повышению производительности», - сказал Алиев.

MEDEF - частная организация, независимая от государства, которая объединяет 800 тыс. французских предприятий, всех размеров и всех отраслей.

Ф.Исазаде

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Тэги: MEDEF, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]