Делегация французских предпринимателей в июне посетит Баку

Делегация Организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF) совершит в июне текущего года визит в Азербайджан, заявил министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов встретился в Париже с Гийомом, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

«В июне текущего года делегация MEDEF посетит Азербайджан. В ее состав войдут представители сельскохозяйственных компаний Франции»,- сказал Гийом.

Министр добавил, что французские компании в 2020 году планируют участие в международной сельскохозяйственной выставке «Caspian Agro» в Баку.

«Гийом отметил, что фермеры Франции заинтересованы в укреплении сотрудничества с Азербайджаном и готовы оказать помощь в сфере животноводства, ИКТ, виноградарства, сельскохозяйственной техники»,- подчеркивается в информации.

В свою очередь, Керимов отметил, что Азербайджан придает особое внимание развитию сектора АПК, в частности, государство оказывает поддержку аграрному секторе.

Керимов также призвал французских фермеров быть активными и воспользоваться возможностями либерального рынка в Азербайджане.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев пригласил французские компании к реализации в Азербайджане проектов в сфере АПК. В ходе встречи членами бизнес-совета MEDEF Алиев отметил, что в предстоящие годы Азербайджан намерен больше уделить внимания сельскому хозяйству. «Я приглашаю крупные французские компании в Азербайджан – работать с правительством в реализации проектов по модернизации и повышению производительности», - сказал Алиев.

MEDEF - частная организация, независимая от государства, которая объединяет 800 тыс. французских предприятий, всех размеров и всех отраслей.

Ф.Исазаде