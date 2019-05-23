Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить", - сказал Лукашенко на встрече с послом Казахстана в Белоруссии Ермухаметом Ертысбаевым в четверг в Минске.

Президента цитирует агентство "БелТА".

По словам Лукашенко, вопрос поставок нефти из Казахстана в Белоруссию "лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана - здесь проблем нет, но и России по транзиту". "Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - считает Лукашенко.