Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8952 RUR   0.0264 GBR   2.1496 TRY   0.2775

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.42 -1.71 Brent 70.99 -1.19

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.05.2019 12:47

Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита нефти из Казахстана в Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить", - сказал Лукашенко на встрече с послом Казахстана в Белоруссии Ермухаметом Ертысбаевым в четверг в Минске.

Президента цитирует агентство "БелТА".

По словам Лукашенко, вопрос поставок нефти из Казахстана в Белоруссию "лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана - здесь проблем нет, но и России по транзиту". "Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - считает Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]