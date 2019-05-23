В украинском Конституционном суде скопилось 1,5 тыс. жалоб

Конституционный суд (КС) Украины рассматривает 32 представления, также в суде зарегистрированы почти полторы тысячи конституционных жалоб.
"В настоящее время на рассмотрении Суда находятся 32 конституционных представления, по состоянию на 15 мая в Суде зарегистрировано 1469 конституционных жалоб", - говорится в ответе секретариата КС на запрос агентства "Интерфакс-Украина", полученном в четверг.
В КС подчеркнули, что приоритетным для Суда является осуществление своих конституционных полномочий "на принципах верховенства права, независимости, коллегиальности, гласности, открытости, полного и всестороннего рассмотрения дел, обоснованности и обязательности принятых им решений и заключений". А перед новоизбранной главой КС Натальей Шапталой стоит задача обеспечить непрерывность осуществления процесса конституционного судопроизводства, на чем сосредоточено основное внимание.
14 мая бывший на то время глава КС Станислав Шевчук был уволен с должности судьи Конституционного суда Украины на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины".
В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.
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