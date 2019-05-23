В Индии на парламентских выборах победу одерживает правящая коалиция премьера Моди

На парламентских выборах в Индии лидирует правящий в стране "Национальный демократический альянс" (НДА) премьер-министра Нарендры Моди, сообщают индийские СМИ со ссылкой на предварительные данные ЦИК страны.

После нескольких часов подсчета голосов, начавшегося в четверг, результаты ЦИК показывают, что НДА получит, по меньшей мере, 339 мест в Лок Сабха (нижняя палата парламента), а это означает, что Моди во второй раз займет премьерское кресло.

Отмечается, что крупнейшая в этом альянсе Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия, ИНП) получает 292 мандата.

Основной конкурент НДА - Индийский национальный конгресс, от которой выдвигается внук Индиры Ганди - Рахул Ганди, пока получает 51 место.

Окончательные итоги выборов будут объявлены позже в четверг.

Победа НДА, как ожидается, будет более убедительной, чем аналитики прогнозировали еще несколько месяцев назад, когда Моди пытался справиться с экономическими проблемами.

Рахул Ганди обвиняет Моди в разрушении демократических институтов Индии. Он нередко повторяет, что Ганди заявлял, что ИНП разрушила судебную систему, устроив в суды "своих людей", которые выносят решения в интересах руководства страны.

В свою очередь Ганди в предвыборной программе пообещал выплачивать ежемесячно по $1 тыс. каждому человеку из бедных слоев населения.

Программа кандидатов главным образом строилась вокруг экономических вопросов, в частности решения проблемы высокого уровня безработицы.

Осенью 2018 года министерство статистики Индии обнародовало данные по ВВП страны: цифры свидетельствовали о существенном росте экономики, который произошел при правлении Моди.

Однако в марте, более 100 индийских экономистов подписали заявление, в котором высказали сомнения в верности данных официальной статистики. Они предположили, что правительство могло манипулировать цифрами.

Эксперты полагают, что рейтинги Моди выросли, когда Индия нанесла удары по пакистанской части Кашмира после того, как смертник устроил взрыв в индийской части - тогда погибли 46 индийских военнослужащих.

Выборы в Лок Сабха проходили в семь этапов с 11 апреля по 19 мая. Голосование проводилось 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая.

В нижней палате Индии заседают 545 депутатов, из которых двоих назначает президент, а остальных 543 избирают в ходе всеобщего прямого голосования на пять лет на основе мажоритарной системы.

Более 900 млн человек старше 18 лет могли отдать голоса на одном из миллионов избирательных участков - число избирателей больше в Индии, чем население Европы и Австралии вместе взятых.

Индийцы являются активными избирателями - явка на прошлых всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда были проведены первые выборы.