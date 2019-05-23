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Оборона 23.05.2019 12:55

Азербайджан не рассматривает участия осенью в трехсторонних учениях с ВМС России и Казахстана – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана не рассматривает участия в сентябре текущего года трехсторонних военно-морских учений с Россией и Казахстаном.

«В настоящее время данный вопрос не рассматривается»,- сказал пресс-секретарь оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Накануне, командующий Каспийской флотилией РФ контр-адмирал Сергей Пинчук заявил, что в сентябре 2019 года запланировано участие Каспийской флотилии в трехстороннем учении с военно-морскими силами Азербайджана и Казахстана.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]