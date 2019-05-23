Азербайджан не рассматривает участия осенью в трехсторонних учениях с ВМС России и Казахстана – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана не рассматривает участия в сентябре текущего года трехсторонних военно-морских учений с Россией и Казахстаном.
«В настоящее время данный вопрос не рассматривается»,- сказал пресс-секретарь оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Накануне, командующий Каспийской флотилией РФ контр-адмирал Сергей Пинчук заявил, что в сентябре 2019 года запланировано участие Каспийской флотилии в трехстороннем учении с военно-морскими силами Азербайджана и Казахстана.
Ф.Исазаде
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