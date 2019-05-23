Южнокорейская команда будет участвовать в отборе на Олимпиаду-2020 без КНДР - СМИ

Команда Южной Кореи по женскому хоккею на траве будет участвовать без Северной Кореи в отборочных матчах на летнюю Олимпиаду 2020 года, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

По данным агентства, четверг стал последним днем для подачи заявки в Международную федерацию хоккея на траве, которая подтверждает участие страны в квалификационном раунде.

Таким образом, южнокорейская команда будет участвовать в отборе по этому виду соревнований одна, несмотря на длительные переговоры с КНДР о возможности выставления объединенных команд.

Отборочный этап по хоккею на траве в преддверии летней Олимпиады-2020 будет проходить с 8 по 16 июня. Южная Корея поборется с командами из Чехии, Франции, Ирландии, Малайзии, Шотландии, Сингапура и с Украины.

В конце 2018 года стало известно, что Южная и Северная Корея обсудят возможность формирования объединенных команд, а также совместное шествие на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио.

В феврале этого года две страны договорились о выставлении объединенных команд на квалификационные раунды по женскому хоккею, женскому баскетболу, дзюдо и гребле.

Тем не менее, в Пхеньяне позднее не ответили на предложение Южной Кореи о проведении совместных тренировок в преддверии соревнований по женскому хоккею.