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Дальнее зарубежье 23.05.2019 13:29

Южнокорейская команда будет участвовать в отборе на Олимпиаду-2020 без КНДР - СМИ

Команда Южной Кореи по женскому хоккею на траве будет участвовать без Северной Кореи в отборочных матчах на летнюю Олимпиаду 2020 года, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

По данным агентства, четверг стал последним днем для подачи заявки в Международную федерацию хоккея на траве, которая подтверждает участие страны в квалификационном раунде.

Таким образом, южнокорейская команда будет участвовать в отборе по этому виду соревнований одна, несмотря на длительные переговоры с КНДР о возможности выставления объединенных команд.

Отборочный этап по хоккею на траве в преддверии летней Олимпиады-2020 будет проходить с 8 по 16 июня. Южная Корея поборется с командами из Чехии, Франции, Ирландии, Малайзии, Шотландии, Сингапура и с Украины.

В конце 2018 года стало известно, что Южная и Северная Корея обсудят возможность формирования объединенных команд, а также совместное шествие на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио.

В феврале этого года две страны договорились о выставлении объединенных команд на квалификационные раунды по женскому хоккею, женскому баскетболу, дзюдо и гребле.

Тем не менее, в Пхеньяне позднее не ответили на предложение Южной Кореи о проведении совместных тренировок в преддверии соревнований по женскому хоккею.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОЛИМПИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]