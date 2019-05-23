Азербайджан в I квартале 2019 года увеличил импорт картофеля из России в 25 раз, сократил экспорт на 29%

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года сократил экспорт картофеля на 24,6%, при этом увеличил импорт данной продукции на 24,4%, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В I-ом квартале 2019 года Азербайджан экспортировал 1,013 тыс. тонн картофеля на сумму $443 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении сократился на 24,6%, в стоимостном - на 24,4%», - отметили в правительстве.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за январь-март в Россию экспортировано 0,951 тыс. тонн картофеля (спад на 29,1%) на сумму $414,59 тыс. (спад на 29,2%).

При этом, за январь-март в Азербайджан импортировано 66,826 тыс. тонн картофеля (рост на 24,4%) на сумму $17,326 млн (рост на 32,5%).

Основными поставщиками картофеля в Азербайджан стали Россия, Иран и Пакистан. В частности, Иран поставил 33,674 тыс. тонн картофеля (на сумму $8 млн 177,39 тыс.), Россия – 26,692 тыс. тонн (на $6 млн 614,65 тыс.), Пакистан - 3,479 тыс. тонн (на $1 млн 38 тыс.). При этом импорт картофеля из РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении в 25,4 раза, в стоимостном - в 27,4 раза.

Как сообщалось, в 2108 году Азербайджан экспортировал 66,563 тыс. тонн картофеля на сумму $29 млн 627,54 тыс.

В Азербайджане в первом квартале 2019 года наблюдался рост цен (до 3 раз) на лук, картофель и капусту. С целью обеспечения снижения цен на данную продукцию, кабинет министров Азербайджана в апреле утвердил размеры таможенных пошлин на экспорт картофеля и капусты, увеличил пошлину на экспорт лука. Согласно постановлению кабинета министров, до 30 апреля 2019 года ставка на экспорт семенного картофеля, молодого и прочего картофеля составляла $1 за 1 кг.

Б.Рустамбеков