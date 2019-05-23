Россия недооценила единство НАТО, считает Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Россия не ожидала единой реакции и слаженных действий альянса в ответ на ее политику.

"Россия недооценила единство нашего альянса", - сказал Столтенберг, выступая в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.

"Если посмотреть на то, что сделала Россия за последние несколько лет в Крыму или в Донбассе, то можно прийти к выводу, что она не ожидала настолько единой реакции от НАТО", - подчеркнул он.