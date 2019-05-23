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СНГ 23.05.2019 14:03

Россия недооценила единство НАТО, считает Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Россия не ожидала единой реакции и слаженных действий альянса в ответ на ее политику.

"Россия недооценила единство нашего альянса", - сказал Столтенберг, выступая в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.

"Если посмотреть на то, что сделала Россия за последние несколько лет в Крыму или в Донбассе, то можно прийти к выводу, что она не ожидала настолько единой реакции от НАТО", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ЕДИНСТВО, ГЕНСЕК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]