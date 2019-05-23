Азербайджан готов расширить сотрудничество с Китаем в энергетике, транспорте, туризме и промышленности - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества с Китаем в торгово-экономической сфере.
Алиев в четверг в Баку принял министра иностранных дел Китая Ван И, сообщает сайт главы государства.
«Президент отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Китай в важных для Пекина вопросах. Он подчеркнул высокий уровень политического диалога и наличие хороших перспектив в торгово-экономическом сотрудничестве»,- говорится в информации.
Алиев также отметил, что Азербайджан превратился в важный транзитный хаб между Азией и Европой, а развитие транспортной сферы является одним из приоритетов.
Глава государства подчеркнул, что транспортная инфраструктура Азербайджана может быть использована в перевозках в рамках проекта «Один пояс, один путь».
Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджано-китайские отношения носят стратегический характер. По его словам, Китай поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
«На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, промышленности, промышленности, туризма и информационно-коммуникационных технологий», - подчеркивается в сообщении.
Ф.Исазаде
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