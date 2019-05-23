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Внешняя политика 23.05.2019 13:31

Азербайджан готов расширить сотрудничество с Китаем в энергетике, транспорте, туризме и промышленности - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества с Китаем в торгово-экономической сфере.

Алиев в четверг в Баку принял министра иностранных дел Китая Ван И, сообщает сайт главы государства.

«Президент отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Китай в важных для Пекина вопросах. Он подчеркнул высокий уровень политического диалога и наличие хороших перспектив в торгово-экономическом сотрудничестве»,- говорится в информации.

Алиев также отметил, что Азербайджан превратился в важный транзитный хаб между Азией и Европой, а развитие транспортной сферы является одним из приоритетов.

Глава государства подчеркнул, что транспортная инфраструктура Азербайджана может быть использована в перевозках в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджано-китайские отношения носят стратегический характер. По его словам, Китай поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, промышленности, промышленности, туризма и информационно-коммуникационных технологий», - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КИТАЙ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]