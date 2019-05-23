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СНГ 23.05.2019 14:16

Путин и Лукашенко пока не контактировали по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не обсуждали вопрос поставок нефти из Казахстана в Белоруссию, лидеры двух стран могут провести встречу на предстоящей неделе в Нурсултане (столица Казахстана, бывшая Астана), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока не было контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Лукашенко с Путиным вопрос поставок нефти в Белоруссию из Казахстана.

Он добавил: "Мы надеемся, что удастся "на полях" саммита ЕАЭС в Нурсултане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему".

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]