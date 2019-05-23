Путин и Лукашенко пока не контактировали по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не обсуждали вопрос поставок нефти из Казахстана в Белоруссию, лидеры двух стран могут провести встречу на предстоящей неделе в Нурсултане (столица Казахстана, бывшая Астана), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока не было контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли Лукашенко с Путиным вопрос поставок нефти в Белоруссию из Казахстана.

Он добавил: "Мы надеемся, что удастся "на полях" саммита ЕАЭС в Нурсултане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему".

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и рассчитывает на согласование Россией вопроса транзита.