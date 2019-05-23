Экс-лидер Австрийской партии свободы смог встретиться с россиянкой через знакомого адвоката - ТВ

Прежний лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, вероятно, смог провести встречу с богатой россиянкой на Ибице, благодаря усилиям знакомого адвоката, сообщает в четверг австрийский телеканал ОРФ.

При этом телеканал отмечает, что эта женщина, вероятно, приходится племянницей российскому олигарху.

"Адвокат свел Йоханна Гуденуса (доверенное лицо Хайнц-Кристиана Штрахе - ИФ) с детективом, который совсем недавно был главным партнером детективного агентства в Мюнхене. Детектив, вероятно, должен был сопровождать племянницу олигарха, которую можно увидеть на видео, снятом на Ибице", - отмечает ОРФ.

При этом Гуденус признал, что адвокат был хорошим знакомым этого детектива, а также являлся центральной фигурой в процессе организации встречи сторон.

Однако имя этого адвоката не сообщается.

Скандал с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера и экс-лидера АПС Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.