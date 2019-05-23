США следует изменить поведение для продолжения торговых переговоров с Китаем - Минкоммерции КНР

Пекин предупреждает Вашингтон, что ему необходимо внести изменения в свою политику, если он желает продолжать торговые переговоры с Китаем, заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия. Переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения", - цитирует его слова сингапурская газета "Стрейтс таймс".

Он отметил, что Китай ранее направил протест США по поводу их политики в отношении китайской компании Huawei, и предупредил, что Китай способен предпринять действия по защите своих компаний.

"Лучшим ответом китайских компаний на третирование со стороны США будет их дальнейший рост", - добавил Гао Фэн.

Ранее в мае телеканал CNBC сообщал со ссылкой на два источника, что переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по торговым вопросам, вероятно, зашли в тупик.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай в свою очередь с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

В среду на прошлой неделе Трамп подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом министерство торговли США приняло решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.