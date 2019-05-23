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СНГ 23.05.2019 15:00

Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.

Как говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Совета Европы, 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его "исключительную сбалансированность".

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Тэги: УКРАИНА, ЯЗЫК, ЗАКОН, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]